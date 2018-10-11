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Представитель Следственного комитета РФ заявил, что форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин подозревается в совершении нескольких умышленных преступлений, которые также совершены группой лиц, передает «Советский спорт».

Член государственного органа подчеркнул необходимость заключения футболиста под стражу.

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«Подозреваемый представляет социальную опасность для граждан. Выполнял активную роль в ходе преступлений. Следствие считает невозможным избрать иную меру пресечения, кроме заключения под стражу», — сообщил следователь.

Судья Мария Сизинцева, которая изберет меру пресечения в отношении нападающего сине-бело-голубых, также отметила жестокость, с которой спортсмен избивал жертв 8 октября.

«Кокорина просят поместить под стражу, так как он совершил преступления с особым цинизмом и жестокостью», — сказала судья, зачитывая ходатайство.

Представитель прокуратуры добавил, что на свободе остались участники драк, личность которых не установлена.

Все члены органов, осуществляющих надзор за соблюдением законодательства, считают, что Кокорин способен скрыться от суда и препятствовать ходу делу.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео нападающего «Зенита» на скамье подсудимых.