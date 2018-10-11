Драчев уверен в скором восстановлении статуса СБР

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев уверен, что статус СБР в Международном союзе биатлонистов (IBU) будет восстановлен в ближайшем будущем, сообщает «Советский спорт».

«Во время сентябрьского Конгресса IBU мы провели много встреч — даже с теми, кого некоторые считали нашими противниками и недоброжелателями. На мой взгляд, в мировой биатлонной семье отношение к России вполне теплое. Все видят, что мы открыты к диалогу и сотрудничеству, что наш Союз обновился и помолодел. В настоящее время практически не осталось препятствий для возвращения России статуса полноправного члена IBU», — приводит слова Драчева официальный сайт СБР.

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В сентябре IBU не восстановил в правах Союз биатлонистов России. В декабре 2017 года СБР был ограничен в правах из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил российскими биатлонистами.

Ранее сообщалось, что вопрос о восстановлении СБР может решиться в ноябре.