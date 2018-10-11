На «Казань-Арене» может состояться матч КХЛ

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На «Казань-Арене» может состояться матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уже этой зимой, сообщает ТАСС.

«Такие планы есть, пока не хочу раскрывать все карты. В ближайшем будущем хотим провести такой матч. Когда? Зимой», — заявил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

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Ранее стало известно, что руководство КХЛ ведет переговоры о проведении хоккейного матча на стадионе «Санкт- Петербург».

В 2017 году первый в истории КХЛ матч на открытом воздухе прошел между санкт-петербургским СКА и финским «Йокеритом» в Хельсинки. Вторая игра состоялась в январе в Риге между рижским и минским «Динамо».

Ранее «Северсталь» на своем льду всухую уступила «Ак Барсу».