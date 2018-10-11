В Госдуме предложили ввести обязательный тест на наркотики для футболистов

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Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил заместителю председателя правительства России Ольге Голодец ввести обязательный тест на наркотики для футболистов всех российских клубов, передает «Р-Спорт».

Предложение было выдвинуто в связи с тем, что 8 октября нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили двоих человек, находясь в нетрезвом состоянии и, возможно, под действием наркотиков.

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«Данная ситуация вскрыла немаловажную проблему — спортсмены, зарабатывающие миллионы игрой в российских клубах, считают, что вправе быть выше закона и имеют больше прав, чем другие граждане. Кроме этого, ряд специалистов высказал мнение, что действия футболистов-хулиганов могли быть обусловлены тем, что они находились в состоянии алкогольного или даже наркотического опьянения.

В данной связи считаю целесообразным предложить ввести обязательное тестирование для футболистов всех российских клубов (всех дивизионов) на предмет употребления наркотиков. В случае неопровержимого доказательства употребления наркотиков спортсменом, это будет являться поводом для прекращения трудовых отношений между игроком и клубом, включая членство в национальной сборной. Такой тест поможет освободить российский футбол от неадекватных и лицемерных спортсменов, какими предстали перед страной Кокорин и Мамаев, опозоривших народный вид спорта, коим является в России футбол», — заявил Милонов в письме Голодец.

Ранее известный юморист прокомментировал дело Кокорина и Мамаева.