В Госдуме предложили ввести обязательный тест на наркотики для футболистов
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил заместителю председателя правительства России Ольге Голодец ввести обязательный тест на наркотики для футболистов всех российских клубов, передает «Р-Спорт».
Предложение было выдвинуто в связи с тем, что 8 октября нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили двоих человек, находясь в нетрезвом состоянии и, возможно, под действием наркотиков.
«Данная ситуация вскрыла немаловажную проблему — спортсмены, зарабатывающие миллионы игрой в российских клубах, считают, что вправе быть выше закона и имеют больше прав, чем другие граждане. Кроме этого, ряд специалистов высказал мнение, что действия футболистов-хулиганов могли быть обусловлены тем, что они находились в состоянии алкогольного или даже наркотического опьянения.
В данной связи считаю целесообразным предложить ввести обязательное тестирование для футболистов всех российских клубов (всех дивизионов) на предмет употребления наркотиков. В случае неопровержимого доказательства употребления наркотиков спортсменом, это будет являться поводом для прекращения трудовых отношений между игроком и клубом, включая членство в национальной сборной. Такой тест поможет освободить российский футбол от неадекватных и лицемерных спортсменов, какими предстали перед страной Кокорин и Мамаев, опозоривших народный вид спорта, коим является в России футбол», — заявил Милонов в письме Голодец.
Ранее известный юморист прокомментировал дело Кокорина и Мамаева.