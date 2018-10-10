Путин заявил о намерении создать в России одну из лучших антидопинговых систем
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости утверждения единых и справедливых правил в сфере борьбы с допингом, сообщает ТАСС.
«Мы нуждаемся в формировании единых правил борьбы с допингом, прозрачных, справедливых, равных для всех атлетов», — сказал Путин.
Глава государства отметил, что это отвечало бы интересам мирового спорта.
«Только на основе Олимпийской хартии и международных правовых актов, с учетом мнения международных спортивных федераций и уважения национальных законодательств можно обеспечить бережное отношение к спорту, к его великой гуманистической миссии», — добавил президент.
«Мы твердо намерены создать одну из лучших систем противостояния допингу в спорте. Это принципиально как для России, так и для всего мира. Да, конечно, мы видели сбои в нашей системе антидопинговой, но хочу отметить, что это не является исключительно нашими внутренними проблемами», — отметил Путин.
Президент добавил, что Россия выявила факты несовершенства всей международной антидопинговой системы.
«Мы солидарны с партнерами, которые говорят о необходимости изменений в этой сфере», — заключил Путин.
10 октября глава государства посетил Ульяновск, где проходит международный форум «Россия — спортивная держава».
Ранее Путин прокомментировал скандал с участием Хабиба Нурмагомедова.