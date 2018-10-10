Ведущий Первого канала «нецензурно» обратился к отцу Мамаева

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Ведущий Первого канала Кирилл Клейменов в эфире программы «Время» обратился к отцу футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Константину, сообщает «Советский спорт».

«Дорогой Константин Арсентьевич, не волнуйтесь за вашего сына. Наш суд — самый гуманный в мире. Наши исправительные учреждения если не рай, то школа жизни, и это уж точно школа мужества.

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Надеюсь, вот эту татуировку на спине сына вы сами делали. Уверен, она ему там поможет. Сын ваш вернется на поле с новыми силами и с новыми татуировками. И мы снова все будем ему завидовать», — сказал Клейменов.

Часть слов ведущего была заменена звуком, который обычно накладывают на нецензурную лексику.

Ранее Константин Мамаев с использованием нецензурных слов резко высказался о скандале с участием его сына.

Утром 8 октября Павел и футболист «Зенита» Александр Кокорин избили водителя ведущей Первого канала. Позднее в одном из московских кафе спортсмены устроили потасовку с главой департамента Минпромторга Денисом Паком.

В данный момент оба футболиста задержаны по статье 213 Уголовного кодекса России «Хулиганство».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.