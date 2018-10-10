«Тюмень» выбила ЦСКА из Олимп — Кубка России
Московский ЦСКА в серии пенальти уступил «Тюмени» в матче 1/16 финала Олимп — Кубка России, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Тюмени, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Александр Столяренко. У гостей мяч забил Тимур Пухов.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Футбол. Олимп — Кубок России. 1/16 финала
«Тюмень» (Тюмень) — ЦСКА (Москва) — 1:1 (3:0)
Голы: 0:1 — Пухов, 108; 1:1 — Столяренко, 120