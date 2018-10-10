Отец Хабиба Нурмагомедова не будет наказывать сына за драку после боя с Макгрегором

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Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов принял решение не наказывать сына за инцидент, который произошел после боя с Конором Макгрегором, передает ТАСС.

После поединка с Макгрегором, который Нурмагомедов выиграл благодаря удушающему приему, российский боец развязал драку за пределами октагона. На это его отец заявил, что накажет сына жестче, чем UFC.

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«У нас собрались ветераны спорта, которые были чемпионами мира, олимпийскими чемпионами, президенты клуба, вице-президенты. Сели, обмозговали, мудрые люди сказали даже не напоминать ему о том, что случилось. Я согласился с большинством. Когда мы встретились с Хабибом, посмотрели друг на друга, больше нам не удалось на эту тему поговорить», — заявил Нурмагомедов-старший.

Ранее сообщалось, что тренер Макгрегора не расстроен действиями Хабиба Нурмагомедова после боя.