Тренер «Локомотива» Семин считает, что Кокорин и Мамаев предали футбол
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал скандал с участием нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщает «Советский спорт».
«Российский футбол — это Игорь Акинфеев, Станислав Черчесов, Алексей и Василий Березуцкие, а не Кокорин и Мамаев. Футбол — это уважение к профессии, сборная, показывающая пример всей стране, повседневная работа, соблюдение режима, ответственность перед болельщиками. Это также ответственность футболистов перед родителями, своими семьями и детьми», — написал Семин в инстаграме.
«Они предали свою профессию», — заключил специалист.
В результате потасовки с участием Кокорина и Мамаева, которая произошла в московском кафе, черепно-мозговую травму получил глава департамента автомобильно промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Денис Пак. Также пострадал гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.
За два часа до этого возле гостиницы «Пекин» спортсмены избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В итоге пострадавший оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
Правоохранительные органы возбудили дело по статье 116 Уголовного кодекса России «Побои». Футболисты будут допрошены 10 октября.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.
Ранее глава Россиийской премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что клубы не будут заключать контракты с Кокориным и Мамаевым.
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Российский футбол - это Акинфеев, Черчесов, Березуцкие, а не Кокорин и Мамаев. Футбол - это уважение к профессии, Сборная, показывающая пример всей стране, повседневная работа, соблюдение режима, ответственность перед болельщиками. Это также ответственность футболистов перед родителями, своими семьями и детьми. Они предали свою профессию.