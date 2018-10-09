Мама избитого Кокориным и Мамаевым водителя рассказала о здоровье сына

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Мать водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука Раиса, которого избили нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, рассказала о здоровье сына.

«Виталий в сознании, я с ним говорила и сегодня, и вчера. Чувствует себя плохо. Слава богу, что мозги целы! Я сама медсестра, дочка и зять — доктора. Для нас самое главное, чтобы выздоровел.

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Нападавшие начали бить бутылки возле дорогой машины, осколки полетели в авто, сын просто вышел посмотреть, поцарапана машина или нет. И это было даже не замечание: если он что-то там промурлыкал, то зачем парни такое сделали? Он даже не смотрел в их сторону! А потом кто-то стал бить Виталия, кто-то — машину», — приводит слова матери потерпевшего Tut.

В результате потасовки с участием Кокорина и Мамаева, которая произошла в московском кафе, черепно-мозговую травму получил глава департамента автомобильно промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Денис Пак. Также пострадал гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

За два часа до этого возле гостиницы «Пекин» спортсмены избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В итоге пострадавший оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Правоохранительные органы возбудили дело по статье 116 Уголовного кодекса России «Побои». Футболисты будут допрошены 10 октября.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.

Ранее эксперт по наколкам предрек Мамаеву тяжелую жизнь в тюрьме.