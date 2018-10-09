Появилось видео нападения Кокорина и Мамаева на вторую жертву
В сети появилась видеозапись, на которой форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев избивают водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, сообщает телеграм-канал 112.
Водитель ожидал телеведущую в припаркованном автомобиле, в то время как компания из пяти человек нарушала общественный порядок: шумела, пинала машины. Мужчина сделал им замечание. В ответ группа молодых людей напала на водителя.
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На данный момент известно, что мужчина получил черепно-мозговую травму, а также перелом носа.
Ранее сообщалось, что руководство петербургского клуба намерено расторгнуть контракт с Кокориным.
А вот и второе видео избиения Кокориным и Мамаевым— dmitriy blinnikov (@discojournalist) 9 октября 2018 г.
Кадры / 112 pic.twitter.com/PRSHRrxUPU