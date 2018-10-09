Появилось видео нападения Кокорина и Мамаева на вторую жертву

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В сети появилась видеозапись, на которой форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев избивают водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, сообщает телеграм-канал 112.

Водитель ожидал телеведущую в припаркованном автомобиле, в то время как компания из пяти человек нарушала общественный порядок: шумела, пинала машины. Мужчина сделал им замечание. В ответ группа молодых людей напала на водителя.

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На данный момент известно, что мужчина получил черепно-мозговую травму, а также перелом носа.

Ранее сообщалось, что руководство петербургского клуба намерено расторгнуть контракт с Кокориным.