Стало известно состояние избитого Кокориным и Мамаевым чиновника

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Геннадий Удудян, адвокат директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака, пострадавшего в драке с нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным и хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым, рассказал о состоянии чиновника, передает «Коммерсант FM».

«Произошло явное хулиганство по мотивам расовой неприязни, потому что издевательства в отношении моего доверителя были по расовым мотивам. Он сделал Кокорину и Мамаеву замечание, после чего получил удар по голове и кулаком по лицу. У моего доверителя — закрытая черепно-мозговая травма, ушибы. Возбуждено уголовное дело по статье «побои». Мы однозначно будем добиваться того, чтобы статья была переквалифицирована, потому что это люди, представляющие опасность», — заявил адвокат.

Ранее сообщалось, что в полиции в отношении футболистов уже завели уголовное дело по статье «Побои».