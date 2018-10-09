Стало известно состояние избитого Кокориным и Мамаевым чиновника
Геннадий Удудян, адвокат директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака, пострадавшего в драке с нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным и хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым, рассказал о состоянии чиновника, передает «Коммерсант FM».
«Произошло явное хулиганство по мотивам расовой неприязни, потому что издевательства в отношении моего доверителя были по расовым мотивам. Он сделал Кокорину и Мамаеву замечание, после чего получил удар по голове и кулаком по лицу. У моего доверителя — закрытая черепно-мозговая травма, ушибы. Возбуждено уголовное дело по статье «побои». Мы однозначно будем добиваться того, чтобы статья была переквалифицирована, потому что это люди, представляющие опасность», — заявил адвокат.
Ранее сообщалось, что в полиции в отношении футболистов уже завели уголовное дело по статье «Побои».