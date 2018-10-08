«Зенит» подтвердил участие Кокорина в драке с чиновниками в Москве
Представители санкт-петербургского «Зенита» выступили с заявлением относительно информации с инцидентом драки с участием футболиста клуба Александра Кокорина в одном из московских кафе, сообщает «Советский спорт».
«Решение о наказании Кокорина будет вынесено после расследования, которое проведут правоохранительные органы. А инцидент — вопиющий», — заявили в клубе.
В МВД уже заявили о заведении уголовного дела в отношении двух спортсменов по статье «Побои». Ранее в сети появилось видео скандального эпизода, на котором заметно, как мужчина, очень похожий на Кокорина, берет стул, приближается к посетителю в костюме, зажатому в углу заведения, и наносит по его голове сильный удар. Вскоре после этого другой мужчина в темной одежде бьет человека в костюме по лицу. По информации СМИ, инцидент перешел в рукоприкладство после того, как директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак попросил спортсменов вести себя тише.
Ранее сообщалось, что в драке с участием Кокорина и Мамаева пострадал еще один чиновник.