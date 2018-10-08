Хабиб Нурмагомедов прокомментировал реакцию на потасовку после боя с Макгрегором

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о потасовке с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает «Советский спорт».

«Мое лицо, когда кто-то говорит, что прыжок мой не понравился, а я так старался. Надеюсь, я ничьи чувства не задел этим прыжком», — написал Нурмагомедов в инстаграме.

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На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и двоюродный брат бойца Абубакар Нурмагомедов в октагоне подрались с Макгрегором.

Теперь на счету Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках.

На пресс-конференции после турнира глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Нурмагомедов может быть лишен чемпионского титула.

В других важных боях вечера Тони Фергюсон техническим нокаутом одолел Энтони Петтиса, Доминик Рейес решением судей победил Овинса Сен-Прю, а Александр Волков нокаутом проиграл Деррику Льюису.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию главных событий поединка.