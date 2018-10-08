Украинские шахматистки объяснили решение поехать на ЧМ в Россию

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Украинские шахматистки Мария и Анна Музычук прокомментировали решение выступить на чемпионате мира, который пройдет в российском Ханты-Мансийске в ноябре, сообщает ТСН.

«Сам факт, что находишься в России, психологически будет давить. Но я выиграла в 2015 году чемпионат мира, проходивший в Сочи. Буду надеяться, что в этом году также сыграю хорошо», — сказала Мария Музычук.

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Анна Музычук добавила, что они «прекрасно понимают, что страны воюют», однако шахматистки не могут влиять на выбор страны-хозяйки первенства.

Сестрам было тяжело принять решение выступить на чемпионате мира, но отказ от участия мог привести к потере титулов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко наградил шахматистку Анну Музычук орденом княгини Ольги III степени.