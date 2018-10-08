Две передачи Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Детройт» в матче НХЛ
«Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Алекс Иафалло, также отличились Анже Копитар и Пол Ладью. У гостей шайбы забросили Энтони Манта и Дилан Ларкин.
Российский форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук отдал две голевые передачи. Для хоккеиста это первые результативные очки после возвращения в НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес, США) — «Детройт Ред Уингз» (Детройт, США) — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
1:0 — Копитар (Ковальчук, Маззин) — 24:21;
1:1 — Манта (Атанасиу, Холовски) — 28:45 (5x4);
2:1 — Ладью (Тоффоли) — 36:14;
3:1 — Иафалло (Ковальчук) — 49:15;
3:2 — Ларкин (Нюквист, Холовски) — 56:00 (5x4);
4:2 — Иафалло (Тоффоли, Мартинес) — 59:39 (en)