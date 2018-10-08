Соперник «Локомотива» по Лиге чемпионов «Порту» проиграл «Бенфике»

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Лиссабонская «Бенфика» одержала минимальную победу над «Порту» в матче седьмого тура чемпионата Португалии, передает «Советский спорт».

Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу «Бенфики». Единственный мяч в этой встрече на свой счет записал нападающий Харис Сеферович на 62-й минуте. Стоить отметить, что лиссабонская команда на 82-й минуте осталась без защитника Кристиана Лема, который получил вторую желтую карточку.

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«Порту» является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов.

Ранее «Локомотив» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России.

Чемпионат Португалии.

«Бенфика» — «Порту» — 1:0

Гол: 1:0 — Сеферович, 62.