Голевая передача Головина не спасла «Монако» от поражения в матче с «Ренном»
«Монако» проиграл «Ренну» в матче девятого тура чемпионата Франции, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Дамьен Да Сильва и Атем Бен-Арфа. У хозяев мяч забил Радамель Фалькао с передачи Александра Головина.
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На первой минуте добавленного к первому тайму времени защитник «Монако» Андреа Раджи получил красную карточку.
В другом матче тура «Марсель» обыграл «Кан» (2:0).
Франция. Лига 1. 9-й тур
«Монако» (Монако) — «Ренн» (Ренн) — 1:2
Голы: 0:1 — Да Сильва, 14; 1:1 — Фалькао, 49; 1:2 — Бен-Арфа, 77
Удаления: Раджи, 45+1 — нет
«Марсель» (Марсель) — «Кан» (Кан) — 2:0
Голы: 1:0 — Митроглу, 36; 2:0 — Товен, 45