Глава UFC объяснил, почему не надел на Хабиба Нурмагомедова чемпионский пояс

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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт объяснил, почему не надел пояс на россиянина Хабиба Нурмагомедова после победы над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229, сообщает «Советский спорт».

«Хабиб попросил, чтобы на него надели чемпионский пояс, но я ответил отрицательно, потому что фанаты просто сошли бы с ума и забросали его всем, чем возможно в октагоне. На что Хабиб ответил, что он готов к этому. Однако к этому не были готовы 20 тысяч человек, которые заплатили за билеты.

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После этого Хабиб ответил, что он согласен на арест, если сделал что-то не так, но он хочет получить пояс. Благодарен Люку Рокхолду и Даниэлю Кормье, что они отлично справились с ситуацией и смогли увести его из октагона», — цитирует Уайта MMA Fighting.

На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и его двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов в октагоне подрались с Макгрегором.

Теперь на счету Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках.

В других важных боях вечера Тони Фергюсон техническим нокаутом одолел Энтони Петтиса, Доминик Рейес решением судей победил Овинса Сен-Прю, а Александр Волков нокаутом проиграл Деррику Льюису.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий поединка.

Ранее бывший чемпион UFC раскритиковал Хабиба Нурмагомедова за потасовку после боя.