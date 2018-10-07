Льюис заявил, что Трамп просил у него нокаутировать «русского ублюдка» Волкова

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Американский боец смешанного стиля (MMA) Деррик Льюис прокомментировал свою победу над россиянином Александром Волковым, передает «Советский спорт».

Льюис нокаутировал Волкова за 11 секунд до окончания поединка, при этом существенно уступая во всех трех раундах.

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По его словам, перед поединком ему лично звонил президент США Дональд Трамп и просить нокаутировать «русского ублюдка».

«Трамп звонил мне до боя и сказал, что я должен нокаутировать этого русского ублюдка», — сказал Льюис во флеш-интервью после поединка.

Турнир UFC 229, главным событием которого станет встреча Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, проходит в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 октября по московскому времени. «Газета.Ru» ведеттекстовую онлайн-трансляцию всех боев. Поединок Нурмагомедов — Макгрегор начнется ориентировочно в 07:00.

Ранее сообщалось, что Яна Куницкая озвучила дальнейшие планы после победы на UFC 229.