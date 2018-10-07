Куницкая озвучила дальнейшие планы после победы на UFC 229
Российский боец смешанного стиля (MMA) Яна Куницкая прокомментировала свою победу над шведской спортсменкой Линой Лансберг на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229, передает Sport24.
28-летней россиянке судьи отдали единогласную победу со счетом 3:0 по раундам. Для Куницкой эта победа стала первой под эгидой промоушена.
«Я недовольна своим выступлением. Буду поскорее просить бой, чтобы показать UFC, что я могу. Спасибо организации за возможность выступить в Лас-Вегасе», — сказала спортсменка.
Турнир UFC 229, главным событием которого станет встреча Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, проходит в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 октября по московскому времени. «Газета.Ru» ведеттекстовую онлайн-трансляцию всех боев. Поединок Нурмагомедов — Макгрегор начнется ориентировочно в 07:00.
Ранее сообщалось, что полиция пытается успокоить танцующих лезгинку фанатов Нурмагомедова в Махачкале.