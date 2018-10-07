Куницкая озвучила дальнейшие планы после победы на UFC 229

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Яна Куницкая прокомментировала свою победу над шведской спортсменкой Линой Лансберг на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229, передает Sport24.

28-летней россиянке судьи отдали единогласную победу со счетом 3:0 по раундам. Для Куницкой эта победа стала первой под эгидой промоушена.

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«Я недовольна своим выступлением. Буду поскорее просить бой, чтобы показать UFC, что я могу. Спасибо организации за возможность выступить в Лас-Вегасе», — сказала спортсменка.

Турнир UFC 229, главным событием которого станет встреча Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, проходит в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 октября по московскому времени. «Газета.Ru» ведеттекстовую онлайн-трансляцию всех боев. Поединок Нурмагомедов — Макгрегор начнется ориентировочно в 07:00.

Ранее сообщалось, что полиция пытается успокоить танцующих лезгинку фанатов Нурмагомедова в Махачкале.