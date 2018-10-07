Ирина Шейк, Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян могут стать фигурантами «дела Роналду»

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Бывшие подруги нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду могут быть допрошены в связи с расследованием обвинений в отношении игрока в изнасиловании, сообщает «Советский спорт».

Как информирует Sunday Mirror, адвокаты Кэтрин Майорги, которая выдвинула обвинения к португальцу, намерены опросить экс-подруг форварда, с которыми он состоял в романтических отношениях. Отмечается, что среди опрошенных могут быть всемирно известные Джемма Аткинсон, Пэрис Хилтон, Ким Кардашьян и российская модель Ирина Шейк.

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«Бывшие девушки помогут больше понять его поведение. Это поможет создать картину поведения господина Роналду, что может стать исключительно важным в нашем деле. Я бы хотел поговорить с любой девушкой, которая близко знала или знает его. Я готов приехать в Великобританию, если необходимо», — сказал адвокат Майорги Лесли Стовалл.

Также сторона Майорги изучает и другие эпизоды, в которых Роналду обвинялся в насильственных или иных незаконных действиях.

Ранее сообщалось, что Роналду обвиняет «Реал» в инициировании дела об изнасиловании.