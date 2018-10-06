«Реал» после поражения в матче с ЦСКА проиграл «Алавесу»

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Мадридский «Реал» с минимальным счетом проиграл «Алавесу» в гостевом матче восьмого тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».

Единственный мяч на пятой добавленной минуте забил полузащитник Ману Гарсия.

«Реал» не может выиграть в чемпионате Испании на протяжении трех матчей, уступив до этого «Севилье» со счетом 0:3 и сыграв в безголевую ничью с «Атлетико». «Алавес» и «Реал», как и каталонская «Барселона», имеют в активе по 14 очков, разделяя первые три строчки турнирной таблицы, однако сине-гранатовые имеют игру в запасе.

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Ранее главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги заявил, что поражение от московского ЦСКА с минимальным счетом 0:1 никак не повлияет не дальнейшее выступление его команды.

Чемпионат Испании. Примера. 8-й тур

«Алавес» (Алавес) — «Реал» (Мадрид) — 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — Ману, 90+5.