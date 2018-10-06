Еременко полетел со «Спартаком» на матч против «Енисея»
Полузащитник московского «Спартака» Роман Еременко отправился с командой в Красноярск на матч 10-го тура чемпионата России против «Енисея», сообщает «Советский спорт».
31-летний Еременко пополнил состав столичной команды минувшим летом на правах свободного агента, однако пока не смог дебютировать за новый клуб из-за двухлетней дисквалификации за употребление кокаина.
Полностью заявка красно-белых на игру выглядит следующим образом:
Вратари: Александр Максименко, Артем Ребров;
Защитники: Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Артем Мамин, Павел Маслов, Николай Рассказов;
Полузащитники: Роман Еременко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни;
Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.
Матч «Енисей» — «Спартак» пройдет 7 октября в Красноярске.
Ранее сообщалось, что фанаты ЦСКА назвали «иудой и наркоманом» Еременко.