Вопрос о восстановлении СБР может решиться в ноябре

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Международный союз биатлонистов (IBU) рассмотрит вопрос о восстановлении статуса Союза биатлонистов России (СБР) в ноябре 2018 года, сообщает ТАСС.

Как рассказал глава IBU Олле Далин, заседание пройдет 4 ноября.

«У нас состоится заседание исполкома 4 ноября, на котором мы обсудим этот вопрос, определим дальнейшие действия. После конгресса в Порече у нас пока не было возможности обсудить ситуацию с президентом СБР Владимиром Драчевым», — сказал Далин.

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Конгресс IBU в хорватском Порече, прошедший 7 сентября, отказал СБР в восстановлении полноправного членства.

Ранее сообщалось, что IBU создал группу с целью восстановления статуса СБР.