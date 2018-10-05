Суареса не вызвали в сборную Уругвая из-за семейных обстоятельств
Форвард каталонской «Барселоны» Луис Суарес не получил вызова в сборную Уругвая на товарищеские матчи против национальных команд Южной Кореи и Японии, которые состоятся 12-го и 16 октября соответственно, сообщает «Советский спорт».
По информации официального сайта Уругвайской футбольной ассоциации, в даты предстоящих матчей ожидается рождение третьего ребенка в семье Суареса. В этой связи форвард не был включен в список из 22 игроков, выбранных главным тренером национальной команды Оскаром Табаресом.
При этом если ребенка появится на свет раньше намеченного срока, то Суарес может быть вызван в сборную на октябрьские матчи. Уругвай сыграет с Южной Кореей в Сеуле, а встреча с Японией состоится в Сайтаме.
Ранее уругвайская футбольная ассоциация продлила соглашение с главным тренером сборной Уругвая Оскаром Табаресом.
Oscar Tabárez definió el plantel de 22 futbolistas de @Uruguay para enfrentar a Corea del Sur (12/10) y Japón (16/10).https://t.co/MD1ePZOwkT pic.twitter.com/ERswPpWc2P— Selección Uruguaya (@Uruguay) 5 октября 2018 г.