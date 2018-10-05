В РФС обсудили возможность внедрения системы видеоповторов

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В Российском футбольном союзе (РФС) задумались о внедрении системы видеоассистентов рефери (VAR) в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает «Советский спорт».

По информации пресс-службы РФС, на встрече обсуждались детали возможного сотрудничества, касающегося проведения нескольких матчей Олимп — Кубка России и переходных встреч между клубами РПЛ и Олимп — Первенства ФНЛ с использованием системы VAR.

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«Нам не хотелось бы отставать от ведущих европейских чемпионатов. Сейчас система видеоассистентов арбитра введена в Италии, Испании, Франции и Германии, а со следующего сезона будет использоваться и в первенстве Англии. Также в сезоне-2019/20 VAR планируется запустить и в Лиге чемпионов УЕФА. Мы должны идти в ногу со временем», — сказал руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) введет VAR в следующем сезоне Лиги чемпионов.