Боец UFC боится проявлений расизма в России
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Деррик Льюис рассказал о причинах отказа от проведения поединка с Александром Волковым в Москве.
«Потому что я не чувствовал бы себя в безопасности. Я смотрел много видео, на которых людей били в России, преследовали их на улицах просто из-за цвета кожи. Поэтому я и не захотел туда ехать», — приводит слова Льюиса «Спорт-Экспресс».
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«Я слышал истории от людей, которые были в России, что такое также происходит из-за религиозных мировозpрений и других подобных вещей», — добавил боец.
Ранее Волков заявил, что намерен оспорить титул чемпиона UFC в 2019 году.