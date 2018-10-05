Боец UFC боится проявлений расизма в России

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Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Деррик Льюис рассказал о причинах отказа от проведения поединка с Александром Волковым в Москве.

«Потому что я не чувствовал бы себя в безопасности. Я смотрел много видео, на которых людей били в России, преследовали их на улицах просто из-за цвета кожи. Поэтому я и не захотел туда ехать», — приводит слова Льюиса «Спорт-Экспресс».

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«Я слышал истории от людей, которые были в России, что такое также происходит из-за религиозных мировозpрений и других подобных вещей», — добавил боец.

Ранее Волков заявил, что намерен оспорить титул чемпиона UFC в 2019 году.