Глава ФИФА поздравил Дворковича с избранием на пост президента ФИДЕ

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Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поздравил Аркадия Дворковича с избранием на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ), сообщает ТАСС.

«Хотел бы направить вам свои искренние поздравления с избранием на пост главы ФИДЕ. У меня нет никаких сомнений, что ваш опыт на посту руководителя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года вкупе со спортивными знаниями и личностными качествами помогут вам преодолеть трудности, с которыми столкнулось международное шахматное общество», — цитирует Инфантино официальный сайт ФИДЕ.

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Дворкович выиграл выборы главы ФИДЕ, которые проходили в Батуми (Грузия), у грека Георгиоса Маркопулоса. Россиянин набрал 103 голоса, его соперник — 78. Заместителем Аркадия стал британский гроссмейстер Найджел Шорт.

Ранее Дворкович заявил о готовности повысить популярность шахмат до уровня футбола.