Экс-футболист «Ахмата» номинирован на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

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Стали известны имена футболистов, номинированных на звание лучшего игрока второго тура группового этапа Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».

Как передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций, на награду претендуют нападающий шотландского «Рейнджерс» Альфредо Морелос, форвард итальянского «Милана» Патрик Кутроне, игрок «Фенербахче» Ислам Слимани и футболист ПАОКа Лео Лима, выступавший за грозненский «Ахмат».

Ранее сообщалось, что Россия сумела увеличить отрыв от Португалии в борьбе за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.