Конор Макгрегор может получить $100 млн за поединок с Хабибом Нурмагомедовым

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Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор может получить за поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым $100 млн, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал президент UFC Дэна Уайт. Его слова приводит новостной портал TMZ.

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Глава UFC считает, что денежное вознаграждение Макгрегора может превысить сумму, которую ирландец получил за бой с Флойдом Мэйуэзером. Бой прошел по правилам бокса в Лас-Вегасе и завершился победой американца техническим нокаутом в десятом раунде. Мэйуэзер получил за бой $275 млн, Макгрегор — $85 млн.

Ранее глава UFC назвал запасного бойца в поединке Нурмагомедов — Макгрегор.