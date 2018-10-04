В Госдуме прокомментировали обвинения в атаке России на ФИФА и WADA

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Депутат Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал обвинения министерства юстиции США в адрес семи россиян в кибератаках, сообщает Sport24.

«Очередные обвинения со стороны США никак не относятся к спорту. Это чистая политика. Тяжело сказать, сколько это будет продолжаться. Уж точно до тех пор, пока не восстановятся отношения между Россией и Западными странами. Произойти это может через пять лет, а может и через 50. Это сложный политический период, который влияет на спорт, культуру, экономику, образование.

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Была кибератака или нет — мы никогда не узнаем. Любой специалист скажет, что в 99% случаев источник отследить невозможно. А они не то что страну называют — Россия, так еще и конкретных людей. Как будто сами стояли рядом с тем компьютером, откуда эта атака была произведена. Все понимают, что эти обвинения голословны. Но это политика», — заявил депутат.

Ранее Минюст США обвинил семерых россиян в кибератаках на ФИФА и WADA.