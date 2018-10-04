В WADA заявили об отсутствии свидетельств взлома систем с 2016 года
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало заявление Министерства юстиции США, сообщившее о предъявлении обвинений семерым россиянам в кибератаках, сообщает «Советский спорт».
«WADA обратило внимание на заявление ФБР США и Департамента юстиции о предъявлении обвинений неким лицам в киберпреступлениях. Данные действия направлены на подрыв интересов спортсменов, раскрытие персональных данных и зачастую их изменение. Подобные действия являются диверсией, препятствующей обеспечению защиты чистого спорта.
WADA – организация, которая относится к кибербезопасности максимально серьезно. Мы рады сотрудничеству с ФБР и Департаментом юстиции в расследовании данного дела.
В то же время у нас нет свидетельств взлома систем WADA с 2016 года. Наша организация продолжает внимательно следить за работой и безопасностью наших систем», — говорится в пресс-релизе организации.
Ранее Минюст США обвинил семерых россиян в кибератаках на ФИФА и WADA.