Защитник «Ростова» объяснил, почему люди боятся ехать в Россию

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Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон поделился своими впечатлениями от России, передает «Советский спорт».

В чемпионате России исландец выступает с 2014 года (с 2016 по 2018 год числился в составе английского «Фулхэма»). До перехода в донскую команду он защищал цвета «Краснодара» и «Рубина».

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«Люди боятся ехать в Россию, потому что никогда здесь не были. Знакомые мне говорили, что это хорошая страна и я согласен с этим.

Думаю, что исландцы и русские очень похожи. Некоторые люди не выглядят дружелюбными, но, чаще всего, дело обстоит наоборот», — рассказал Сигурдссон в интервью пресс-службе «Ростова».

Ранее сообщалось, что Сигурдссон продлил контракт с «Ростовом».