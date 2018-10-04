Защитник «Ростова» объяснил, почему люди боятся ехать в Россию
Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон поделился своими впечатлениями от России, передает «Советский спорт».
В чемпионате России исландец выступает с 2014 года (с 2016 по 2018 год числился в составе английского «Фулхэма»). До перехода в донскую команду он защищал цвета «Краснодара» и «Рубина».
Реклама
«Люди боятся ехать в Россию, потому что никогда здесь не были. Знакомые мне говорили, что это хорошая страна и я согласен с этим.
Думаю, что исландцы и русские очень похожи. Некоторые люди не выглядят дружелюбными, но, чаще всего, дело обстоит наоборот», — рассказал Сигурдссон в интервью пресс-службе «Ростова».
Ранее сообщалось, что Сигурдссон продлил контракт с «Ростовом».