Дубль Месси помог «Барселоне» победить «Тоттенхэм»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/401/11972401/RTS1ZS5V-pic905-895x505-75941.jpg">

«Барселона» на выезде одержала победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу каталонцев, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей дубль оформил капитан команды Лионель Месси, еще по голу на свой счет записали Филиппе Коутиньо и Иван Ракитич.

Реклама

У «Тоттенхэма» забитыми мячами отметились Гарри Кейн и Эрик Ламела.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов. Группа B. 2-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Барселона» (Испания) — 2:4

Голы: 0:1 — Коутиньо — 2, 0:2 — Ракитич — 28, 1:2 — Кейн — 52, 1:3 — Месси — 56, 2:3 — Ламела — 66, 2:4 — Месси — 90