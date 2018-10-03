Дубль Месси помог «Барселоне» победить «Тоттенхэм»
«Барселона» на выезде одержала победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу каталонцев, сообщает «Советский спорт».
В составе победителей дубль оформил капитан команды Лионель Месси, еще по голу на свой счет записали Филиппе Коутиньо и Иван Ракитич.
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У «Тоттенхэма» забитыми мячами отметились Гарри Кейн и Эрик Ламела.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов. Группа B. 2-й тур
«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Барселона» (Испания) — 2:4
Голы: 0:1 — Коутиньо — 2, 0:2 — Ракитич — 28, 1:2 — Кейн — 52, 1:3 — Месси — 56, 2:3 — Ламела — 66, 2:4 — Месси — 90