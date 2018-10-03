Суд Загреба снял обвинения с Модрича

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Суд хорватского Загреба принял решение снять обвинения с полузащитника мадридского «Реала» и сборной Хорватии по футболу Луки Модрича, который фигурировал в деле о даче ложных показаний в ходе уголовного процесса. Об этом сообщает «Би-би-си».

По информации источника, суд не стал комментировать свое решение, но оставил прокуратуре право подать апелляцию на данный вердикт.

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Модрич обвинялся в даче ложных показаний по делу бывшего президента загребского «Динамо» Здравко Мамича.

Ранее хорватский полузащитник был осужден за уклонение от уплаты налогов в Испании. Как сообщает испанская газета El Mundo, игрок «сливочных» признался в нарушении закона и финансовых махинациях. Суд приговорил 33-летнего хавбека к лишению свободы сроком на восемь месяцев условно, а также обязал футболиста заплатить штраф в размере €1,4 млн.

Из общей суммы штрафа Модрич уже заплатил ранее €1 млн, а остальные €400 тыс. были выплачены хорватом в результате последнего решения суда.