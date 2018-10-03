Медведев поздравил ФИДЕ с избранием Дворковича на пост президента

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал избрание члена попечительского совета Федерации шахмат России Аркадия Дворковича на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и поздравил организацию с прошедшими выборами. Об этом сообщает ТАСС.

«Поздравляю Международную шахматную федерацию с избранием нового президента! Желаю удачи, Аркадий Дворкович», — написал Медведев в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что Дворкович был избран президентом ФИДЕ. По итогам голосования российский функционер набрал 103 голоса. Кроме него на пост главы организации претендовал вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос.