Медведев поздравил ФИДЕ с избранием Дворковича на пост президента
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал избрание члена попечительского совета Федерации шахмат России Аркадия Дворковича на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и поздравил организацию с прошедшими выборами. Об этом сообщает ТАСС.
«Поздравляю Международную шахматную федерацию с избранием нового президента! Желаю удачи, Аркадий Дворкович», — написал Медведев в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что Дворкович был избран президентом ФИДЕ. По итогам голосования российский функционер набрал 103 голоса. Кроме него на пост главы организации претендовал вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос.
Поздравляю Международную шахматную федерацию с избранием нового президента! Желаю удачи, @advorkovich!@FIDE_chess— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 3 октября 2018 г.