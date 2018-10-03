Форвард ЦСКА: «Реал» нас немного недооценил

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Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес в интервью «Газете.Ru» поделился впечатлениями от победы армейского клуба в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Матч проходил на стадионе «Лужники» и завершился победой армейского клуба со счетом 1:0.

«Да, вполне возможно, что «Реал» нас немного недооценил. Но мы молодая команда — очень дерзкая, с большими амбициями, — и, к счастью, нам удалось достичь такого результата, которого никто не ожидал», — сообщил форвард.

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Также футболист отметил, что отсутствие в защите у «Реала» Серхио Рамоса и Марсело могло сказаться на результате игры.

«Может быть, немного. Это фундаментальные игроки для обороны мадридцев, но я думаю, что у «Реала» есть футболисты, которыми можно было бы их заменить. Однако ЦСКА провел очень хороший матч и соорудил гол уже на первых минутах, а потом мы здорово отоборонялись», — заключил нападающий.

Ранее бывший тренер «Краснодара» назвал удаление Акинфеева «огромной потерей».