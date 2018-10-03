Тренер ЦСКА посвятил победу над «Реалом» скончавшемуся главе БАТЭ
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился эмоциями после победы своей команды в матче 2-го тура Лиги чемпионов над мадридским «Реалом», передает ТАСС.
Встреча прошла на столичном стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
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Наставник армейцев заявил, что посвящает эту победу недавно скончавшемуся главе БАТЭ Анатолию Капскому.
«Хотел бы посвятить эту победу моему другу, второму отцу — Анатолию Анатольевичу Капскому. Он всегда звонил мне после побед, поздравлял. Думаю, сегодня бы он порадовался этой победе вместе с нами», — сказал Гончаренко.
Ранее сообщалось, что Ольга Голодец поздравила ЦСКА с победой над «Реалом».