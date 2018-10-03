«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче ЛЧ
«Манчестер Юнайтед» и «Валенсия» сыграли вничью в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Игра прошла на манчестерском стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 0:0.
Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев начал игру на скамейке запасных, однако появился на поле на 83-й минуте игры, заменив форварда Гонсалу Гуэдеша.
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Главный судья матча Славко Винчич показал семь желтых карточек.
Ранее сообщалось, что ЦСКА с минимальным счетом обыграл «Реал» в Москве.
Футбол. Лига чемпионов. 2-й тур. Группа H
«Манчестер Юнайтед» (Англия, Манчестер) — «Валенсия» (Испания, Валенсия) — 0:0