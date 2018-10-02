«Ювентус» дома разгромил «Янг Бойз» благодаря хет-трику Дибалы

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В Турине завершился. Туринский «Ювентус» на своем поле уверенно переиграл швейцарский «Янг Бойз» со счетом 3:0 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

Хозяева забили дважды в первом тайме и один раз после перерыва. В составе «Ювентуса» хет-трик на счету Пауло Дибалы. Аргентинец стал четвертым игроком «старой синьоры» в истории, которому удалось забить три мяча в одном матче.

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Стоит отметить, что «Янг Бойз» завершал матч вдесятером. На 78-й минуте вторую желтую карточку получил Мохамед Али. Причем защитник заработал два предупреждения за три минуты.

Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Лига чемпионов-2018/19. Группа H. 2-й тур.

«Ювентус» (Италия) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 3:0

Голы: 1:0 — Дибала, 5, 1:0 — Дибала, 33, 3:0 — Дибала, 69.

Удаления: Нет — Али, 78.