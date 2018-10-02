Кейн рассказал о желании превзойти Месси

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Форвард лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против испанской «Барселоны» признался, что лидер каталонского клуба аргентинец Лионель Месси мотивирует его на новые успехи, сообщает «Советский спорт».

«Месси установил стандарт для нападающих. Он и Роналду задрали планку еще выше в сравнении с показателями из прошлого.

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Когда забиваешь по 40-50-60 мячей за сезон, как это делает Месси, то задаешь пример другим. Я хочу постараться повторить эти результаты. Он все еще продолжает забивать, и это мотивирует меня становиться еще лучше, прогрессировать и однажды забить столько же, если не больше», — цитирует Кейна Mirror.

Ранее сообщалось, что Месси может остаться в «Барселоне» после завершения карьеры.