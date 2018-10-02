Два лидера «Шальке-04» пропустят матч с «Локомотивом» в ЛЧ

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Полузащитники «Шальке-04» Амин Арит и Алессандро Шепф не смогут помочь своей команде в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива», сообщает «Советский спорт».

Как заявил спортивный директор немецкого клуба Кристиан Хейдель, оба футболиста испытывают проблемы со здоровьем.

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«Амин Арит из-за травмы бедра и Алессандро Шепф из-за инфекционного заболевания не помогут нам в Москве», — приводит слова Хейделя официальный сайт гельзинкирхенской команды.

Матч «Локомотив» — «Шальке-04» пройдет 3 октября на столичном стадионе «РЖД Арена».

Ранее сообщалось, что на домашний матч «Локомотива» в Лиге чемпионов придет более 19 тысяч фанатов.