Гольфист мячом лишил глаза болельщицу

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Американский гольфист Брукс Коэпки случайно выбил глаз болельщице, сообщает «Советский спорт».

Как информирует The Sun, инцидент произошел во время турнира Ryder Cup 2018 во Франции.

Снаряд, отправленной гольфистом, полетел по неудачной траектории и угодил в 49-летнюю Корин Реманде. Из-за силы удара глазное яблоко зрительницы взорвалось. Она ослепла на правый глаз.

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Спортсмен первый подбежал к трибуне и позвал на помощь, увидев окровавленную Реманде. Он отказался от дальнейшего продолжения участия в турнире.

Пострадавшая заявила о своем намерении обратиться в суд.

«Совершенно очевидно, что есть ответственность со стороны организаторов турнира. Они не предупредили болельщиков, когда мяч игрока полетел в сторону толпы», — сказала она.

Ранее сообщалось, что чемпион России по бодибилдингу хотел взорвать самолет.