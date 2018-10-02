УЕФА поставил Акинфеева в один ряд с Яшиным и Дасаевым
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включил завершившего карьеру в сборной России Игоря Акинфеева в число лучших вратарей в истории национальной команды, сообщает «Советский спорт».
Также в список лучших голкиперов сборных СССР и России включены Лев Яшин и Ринат Дасаев.
Реклама
1 октября Акинфеев объявил о завершении карьеры в национальной команды. Вратарь выступал за сборную России с 2004 года и принял участие в 111 матчах.
Ранее бывший футболист московского ЦСКА Максим Боков прокомментировал решение Акинфеева завершить международную карьеру.
Яшин? Дасаев? Акинфеев!— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 1 октября 2018 г.
Кто лучший вратарь в истории сборной СССР/России? ➡ https://t.co/AErKKzQCsm@TeamRussia, что скажете? pic.twitter.com/uwieanlgI9