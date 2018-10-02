УЕФА поставил Акинфеева в один ряд с Яшиным и Дасаевым

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включил завершившего карьеру в сборной России Игоря Акинфеева в число лучших вратарей в истории национальной команды, сообщает «Советский спорт».

Также в список лучших голкиперов сборных СССР и России включены Лев Яшин и Ринат Дасаев.

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1 октября Акинфеев объявил о завершении карьеры в национальной команды. Вратарь выступал за сборную России с 2004 года и принял участие в 111 матчах.

Ранее бывший футболист московского ЦСКА Максим Боков прокомментировал решение Акинфеева завершить международную карьеру.