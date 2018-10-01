Мутко назвал Акинфеева «здорово влиявшим на атмосферу в команде» человеком

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Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал решение голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева завершить выступления за сборную России, передает ТАСС.

«Когда яркие игроки, лидеры завершают карьеру, то с одной стороны это всегда немного грустно. Может, даже иногда и тревожно, поскольку Игорь столько лет верой и правдой служил сборной России, был лидером. Кроме того, что это большой спортсмен, он еще и порядочный и открытый человек, очень здорово влиявший на атмосферу в команде» — заявил Мутко.

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Голкипер армейского клуба объявил о завершении карьеры в сборной 1 октября. Акинфеев объяснил свое решение усталостью с психологической точки зрения, также с физической. Последние два матча национальной команды с Турцией (2:1) и с Чехией (5:1) голкипер пропустил из-за обследования в Германии.

Ранее Нигматуллин назвал сменщика Акинфеева.