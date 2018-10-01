Широков назвал Акинфеева легендой
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков высказал свое мнение относительно новости о том, что 32-летний вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев принял решение завершить карьеру в сборной России, сообщает Sport24.
«Акинфеев — легенда? Безусловно. Завершить карьеру в сборной — его решение», — лаконично отметил Широков.
Акинфеев сыграл за сборную России 112 матчей, пропустил 95 мячей и получил одну желтую карточку.
В 2008 году Акинфеев стал в составе сборной России бронзовым призером чемпионата Европы, а в 2018-м помог российской национальной команде добраться до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.
Ранее новость о завершении Акинфеевым карьеры прокомментировали исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев и экс-наставник сборной России Фабио Капелло.