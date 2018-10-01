Широков назвал Акинфеева легендой

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Экс-полузащитник сборной России Роман Широков высказал свое мнение относительно новости о том, что 32-летний вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев принял решение завершить карьеру в сборной России, сообщает Sport24.

«Акинфеев — легенда? Безусловно. Завершить карьеру в сборной — его решение», — лаконично отметил Широков.

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Акинфеев сыграл за сборную России 112 матчей, пропустил 95 мячей и получил одну желтую карточку.

В 2008 году Акинфеев стал в составе сборной России бронзовым призером чемпионата Европы, а в 2018-м помог российской национальной команде добраться до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

Ранее новость о завершении Акинфеевым карьеры прокомментировали исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев и экс-наставник сборной России Фабио Капелло.