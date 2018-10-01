Британским фанатам ММА вместо боя включили мультфильм про свинку Пеппу
Британский телеканал Channel 5 вместо главного боя турнира Bellator между Гегардом Мусаси и Рори Макдональдом включил мультфильм про свинку Пеппу, сообщает «Советский спорт».
Причиной отмены показа главного события вечера стало то, что согласно британским законам в выходной день на телевидении с 6 утра нельзя показывать контент с ограничением «15+».
«Нам очень неудобно перед телезрителями. Мы думали, что успеем показать все главные бои за три часа, но не уложились в рамки. В итоге случилось то, что случилось: телеканалу пришлось переключиться на детскую программу. Сначала мы подумали, что это технический сбой, но это всего лишь вопросы к законодательству», — заявил президент Bellator Скотт Кокер.
«Я обещаю всем болельщикам, что мы будем тщательнее подходить к таймингу мероприятий. Сейчас в главном карде было шесть боев — из-за этого мы вылезли за рамки. В дальнейших турнирах в основном расписании мы будем оставлять по пять боев — и подобная ситуация больше не повторится», — добавил Кокер.
В поединке за титул в среднем весе Мусаси отправил Макдональда в нокаут и защитил чемпионский пояс.