«Лейкерс» проиграли «Денверу» в дебютном матче Леброна Джеймса

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«Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Денвер Наггетс» в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 124:107 в пользу гостей. В составе победителей самым результативным игроком стал Хуан Эрнангомес, набравший 19 очков.

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У хозяев 17 очков на свой счет записал Джавел Макги.

Дебютный матч за «Лейкерс» провел Леброн Джеймс. В активе форварда десять очков, три подбора и три передачи.

Регулярный чемпионат НБА стартует 16 октября.

НБА. Предсезонные матчи

«Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес, США) — «Денвер Наггетс» (Денвер, США) — 124:107