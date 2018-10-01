Лучший футболист 2007 года может возобновить карьеру

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Бразильский полузащитник Кака может возобновить карьеру, сообщает «Советский спорт».

По информации La Gazzetta dello Sport, футболист может подписать контракт с клубом «Монца» из третьего итальянского дивизиона, владельцем которого является Сильвио Берлускони. Бывший премьер-министр Италии экс-владелец «Милана» попросил игрока помочь команде с выходом в Серию В.

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Кака объявил о завершении карьеры в декабре 2017 года. Последним клубом 35-летнего бразильца был американский «Орландо Сити». Кака известен по выступлениям за итальянский «Милан», испанский «Реала» и бразильский «Сан-Паулу», где футболист начинал свою карьеру.

Также Кака в период с 2002 по 2016 год играл за сборную Бразилии, в составе которой провел 92 матча и забил 29 мячей, а также стал чемпионом мира 2002 года.

В 2007 году Кака стал обладателем «Золотого мяча».